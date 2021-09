Verletzt! PSG muss auf Messi verzichten

Stotterstart in die Beziehung

Eine (romantische) Liebesbeziehung ist‘s zwiscen Messi und PSG derweil noch nicht. Zuletzt waren Stimmen laut geworden, denen zufolge „La Pulga“ jetzt schon von PSG genervt sei. Am Wochenende gab‘s dann Aufregung, weil er nach seiner Auswechslung nicht mit Cheftrainer Mauricio Pochettino. Und jetzt auch noch die Verletzung - so etwas nennt man wohl Stotterstart in eine Beziehung.