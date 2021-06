Gefälschte Corona-Tests können sehr teuer werden

Seit 19. Mai sind die meisten Beherbergungsbetriebe, Restaurants & Co. in Österreich wieder geöffnet. Wer aber etwa im Lokal sein Schnitzel genießen will, muss sich an die 3-G-Regel (siehe Video oben) halten. Doch nicht jeder nimmt es mit den Vorgaben so genau. Gefälschte Testergebnisse oder Impfpässe gelten als Urkundenfälschung - und sind kein Kavaliersdelikt. Es drohen empfindliche Geldstrafen oder gar eine Haftstrafe!