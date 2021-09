Billionen-Schatz ruft jetzt Chinesen auf den Plan

Panzerschießen an Afghanistans Grenze

In der zentralasiatischen Ex-Sowjetrepublik Tadschikistan, wo russische Truppen an der 1400 Kilometer langen Grenze zu Afghanistan stehen, haben in diesem Sommer als Kraftdemonstration gemeinsame Militärmanöver zur Abwehr eines möglichen Einmarschs der Taliban stattgefunden. Letzten Mittwoch krönte Russland diese Militärmanöver mit einem Panzerschießen knapp an der afghanischen Grenze. Ob die Taliban dieses Signal verstanden haben?