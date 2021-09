Erstmals mehr E- als Diesel-Pkw in NÖ zugelassen

600 Elektroautos wurden im August neu zugelassen, von Jänner bis September waren es 5410 - und damit bereits mehr als im gesamten Vorjahr, in dem 4355 Elektrofahrzeuge zugelassen worden waren. Insgesamt sind laut Pernkopf derzeit mehr als 18.100 Elektroautos in Niederösterreich unterwegs, was einem Fünftel aller E-Autos österreichweit entspreche.