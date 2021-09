Auge in Auge mit Wolf: So verhält man sich richtig

Nach der Wolfssichtung in Schmirn (Tirol), bei der sich, wie berichtet, das Raubtier auch nicht so ohne weiteres verscheuchen hat lassen, steht fest: Die betroffene Familie hat sich richtig verhalten. Dem Tier nicht den Rücken zudrehen, Krach machen und den Rückzug antreten: Das „Österreichzentrum Bär, Wolf, Luchs“ hat in seinem Ratgeber genau beschrieben, was bei einem Zusammentreffen zu tun ist.