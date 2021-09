Wenn Wölfe ihre Scheu verlieren, brennt der Hut

Bei der Monitoring-Stelle des Landes für große Beutegreifer heißt es, die in der „Krone“ geschilderte Begegnung am 5. September sei der Behörde bislang nicht gemeldet worden. Man gehe diesem Ereignis nach Bekanntwerden umgehend nach. Das vom Augenzeugen geschilderte Knurren sei ohne nähere Informationen schwer einzuordnen. Auch soll geklärt werden, ob das geschilderte Wolfsgeheul von mehreren Personen gehört wurde und ob es weitere Sichtungen gegeben hat. „Ist ein Wolf mit auffälligem Verhalten in der Gegend aufhältig, wäre anzunehmen, dass es in der Zwischenzeit weitere Ereignisse und Beobachtungen gegeben haben müsste.“