Frontalkollision forderte zwei Verletzte

Gegen 8.30 Uhr fuhr der 68-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark allein mit seinem Pkw auf der L201 von Feldbach kommend in Richtung Kirchberg. Zu selben Zeit fuhr der 30-Jährige, ebenso aus dem Bezirk Südoststeiermark, in die entgegengesetzte Richtung. Auf einem geraden Streckenabschnitt im Bereich des Industriegebietes Berndorf an der Raab (Freiland) kam es schließlich aus bislang nicht restlos geklärter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Pkw. Dabei dürfte eines der Fahrzeuge auf die Gegenfahrbahn geraten sein.