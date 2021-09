20 Jahre nach 9/11: „Amerika wird angegriffen“

Gefühl vermeintlicher Sicherheit zerbarst

Zwischen dem Treffer des ersten und dem Einsturz des zweiten Turms lagen 102 Minuten. Gut eineinhalb Stunden, in denen auch das Gefühl vermeintlicher Sicherheit in der westlichen Welt zerbarst. Dieser „Riesenerfolg“ von Osama bin Ladens Organisation Al-Kaida in den USA stand zwar bereits in einer ganzen Reihe von Anschlägen der vergangenen Jahre.