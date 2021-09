Ungeimpfter Bolsonaro muss Pizza am Gehsteig essen

Weil er nicht gegen das Coronavirus geimpft ist, hat Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro am Rande der UN-Generaldebatte in New York eine Pizza auf dem Gehsteig gegessen. „Luxusdinner in New York“ schrieb ein Mitglied der brasilianischen Delegation am Montag auf Twitter unter einem Foto, das Bolsonaro mit einem Stück Pizza im Freien zeigte.