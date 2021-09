WMC250EV: Das ungewöhnlichste Rekord-Bike der Welt

Das Geschoss ist allradgetrieben, das Ziel ist, damit 402 km/h Spitzengeschwindigkeit zu erreichen. Bis dahin ist es noch ein Stück Weges. Die ersten Testfahrten wurden kürzlich am Bruntingthorpe Proving Ground in Großbritannien absolviert, allerdings noch nicht mit der vollen Antriebsleistung. Derzeit leisten die vier Elektromotoren insgesamt 100 Kilowatt, also 136 PS.