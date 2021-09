„FPÖ will Impfung als gefährlich darstellen“

Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres hat am Montagabend in der „ZiB 2“ deutliche Worte in Richtung FPÖ gefunden, was den blauen Zugang zur Corona-Impfung angeht: „Die FPÖ versucht, Impfung als gefährlich darzustellen - was definitiv nicht stimmt.“ Dass die Freiheitlichen Mitschuld an der stagnierenden Impffreude der Österreicher tragen, sei nicht von der Hand zu weisen: „In Gemeinden, wo es FPÖ-Bürgermeister gibt, sehen wir, dass die Impfquote besonders niedrig ist.“