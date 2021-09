Ärzte-Chef fordert von Regierung Impfverordnungen

„Über Après-Corona reden statt über Après-Ski“ will Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres, denn das Virus kenne keinen Winterurlaub. Das schrieb der Ärzte-Chef am Montag in einem Blog-Eintrag unter Verweis auf einen „bedenklichen“ Anstieg der Zahl der Covid-Intensivpatienten und die bei knapp 60 Prozent stagnierende Durchimpfungsquote. „Das Einzige, was jetzt noch hilft, sind Impfverordnungen“, so Szekeres, der überzeugt ist: „Wenn Aufklärung nicht hilft, muss der Gesetzgeber einschreiten.“