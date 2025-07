Neusiedler See trotzt Hitze und Verdunstung

Kein Grund zur Beunruhigung

„Die Wasserstände unterliegen seit jeher beträchtlichen Schwankungen, weil dieser See nicht mit dem Grundwasser in Verbindung steht“, merken Fachleute in Kooperation mit der Seemanagement GmbH an. In Sorge vor einer rasch voranschreitenden Verdunstung wachen derzeit engagierte Anrainer mit Argusaugen über den aktuellen Pegel. „Noch gibt es keinen Grund, beunruhigt zu sein“, wird betont. Der mittlere Wasserstand bewegt sich bei 115,35 Meter über Adria.