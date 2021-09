Nachbarskind brachte Essen - sexuell missbraucht!

Sie läutete nämlich Sturm an der Wohnungstür des Nachbarn, weil die Kleine einfach zu lang für „Essenbringen“ weg war. Deshalb, so die mittlerweile 13-Jährige vor Gericht in Wien, habe der Mann nicht weitergemacht. Und dem Mädchen eingeschärft, niemand davon zu erzählen.