Herbstliches Wetter mit Sonne, aber auch Regen

Eingelagert in eine straffe West-/Nordwestströmung sorgt eine schwache Störungszone im Norden Österreichs am Freitag von der Früh weg voraussichtlich für umfangreiche Wolken. Mitunter regnet es daraus auch ein wenig. In der Südhälfte des Landes hingegen scheint noch überwiegend die Sonne, im Tagesverlauf schaffen es ein paar Wolken auch in diese Regionen. Der Wind frischt mäßig bis lebhaft auf, speziell am Alpenostrand. Sechs bis 14 Grad zeigt das Thermometer in der Früh, am Tag von Nord nach Süd 14 bis 23 Grad.