Drittes Spiel, viertes Tor: Ronaldo trifft erneut

Manchester tat sich bei West Ham lange schwer, geriet in der 30. Minute auch in Rückstand: Said Benrahma brachte die Hausherren in der 30. Minute per abgefälschtem Schuss glücklich in Führung. Die Freude währte nicht lange, denn fünf Minuten später ließ es Ronaldo wieder klingeln und sorgte fürs 1:1. Zum Matchwinner avancierte Jesse Lingard in der 89. Minute. ManUnited holte in der fünften Premier-League-Runde den vierten Sieg.