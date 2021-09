Abwehrschlacht! Southampton ringt ManCity Remis ab

Ralph Hasenhüttl ist mit seinem Club Southampton in der englischen Fußball-Premier-League eine Überraschung gelungen. Die „Saints“ erkämpften am Samstag auswärts gegen Manchester City ein 0:0 und hätten gegen den Meister sogar gewinnen können. Allerdings nahm der Video-Assistent in der 60. Minute einen Elfmeter für Southampton und eine Rote Karte für Kyle Walker zurück.