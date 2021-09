Pensionserhöhung für SPÖ und FPÖ „viel zu wenig“

Die ÖVP konterte die Kritik mit einem Verweis auf die Statistik. So habe es seit 2012 unter den SPÖ-Kanzlern Faymann und Kern nur zwei Pensionsanpassungen entlang der Inflation gegeben (2015 und 2017). Erst seit Sebastian Kurz Kanzler ist, würde die Anpassung im Durchschnitt über der Inflation liegen, so Gaby Schwarz, stellvertretende ÖVP-Generalsekretärin, in einer Aussendung.