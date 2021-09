Taliban-Kämpfer fahren Tretboot in Nationalpark

Die Seen des Band-e-Amir-Nationalparks mit ihrem auffallend blauem Wasser wurden einst von Tausenden Touristen besucht. Jetzt spielen sich dort bizarre Szenen ab: Fotos, die am Samstag im Internet auftauchten, zeigen Taliban-Kämpfer, wie sie - mit dem Maschinengewehr in der Hand - Tretboot fahren.