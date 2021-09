Zwei Horror-Unfälle fordern zwei Menschenleben

Zwei schreckliche Unfälle ereigneten sich in den vergangenen 24 Stunden auf Autobahnen in Baden-Württemberg und dem benachbarten Bayern. Auf der A96 raste ein BMW-Fahrer in Fahrtrichtung Lindau in das Heck eines polnischen Sattelschleppers, auf der A81 kam ein Familienvater, der seine zwei Kinder im Auto hatte, von der Fahrbahn ab und prallte in einen Brückenpfeiler.