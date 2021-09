Stigger Short-Track-Neunte bei Weltcup in Snowshoe

„Da ging heute gewaltig die Post ab. Anfangs lief es richtig gut, in der dritten und vierten Runde dann weniger. Am Schluss war ich aber wieder gut in Schuss“, war Stigger zufrieden. Bei den Männern gewann der Franzose Victor Koretzky das Rennen, der Schweizer Mathias Flückiger sicherte sich als Fünfter vorzeitig den Weltcupgesamtsieg.