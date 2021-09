Neues Betriebsareal in Regau sorgt für Unmut

Der Plan für ein neues Betriebsbaugebiet heizt nun auch in Regau den Wahlkampf an. Direkt neben der Westautobahn sollen in einem vom Hochwasser gefährdeten Gebiet rund 100.000 Quadratmeter stark geneigter Acker verbaut werden. Anrainer befürchten Erdaufschüttungen von bis zu zehn Metern