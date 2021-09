Dortmund-Leiberl: Puma entschuldigt sich bei Fans

Puma will „Feedback der Fans“ berücksichtigen

So hoch, dass jetzt Puma zur offiziellen Entschuldigung ausrückte. „Wir bedauern den Ärger der Fans und möchten uns bei ihnen entschuldigen“, wird Vorstandsboss Björn Gulden von diversen deutschen Medien zitiert. Man habe sich das „Feedback der Fans wirklich zu Herzen genommen und werden es bei zukünftigen Trikots - so wie auch in der Vergangenheit - berücksichtigen.“