Game „Slaps and Beans“ soll Nachfolger bekommen

„Alle satt, ja? ‘n Nachschlag gibt’s nicht!“, so Terence Hill aka Travis in der Westernkomödie „Die Troublemaker“ nach einer Schlägerei zu den geschundenen Opfern seiner Fäuste. Im „wahren Leben“ aber gibt‘s noch eine Zugabe - nämlich für Fans des PC-Games „Slaps and Beans“, in dem sich die beliebten Helden Bud Spencer und Terence Hill in Pixel-Optik durch eine Story voller Anspielungen auf ihre Filme prügeln.