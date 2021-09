PGA-Turnier in Napa: Sepp Straka nur 104.

Dem Austro-Amerikaner und Olympia-Teilnehmer gelangen beim Eröffnungsturnier der US PGA Tour 2021/22 am ersten Tag zwar fünf Birdies, Straka unterliefen aber auch ebenso viele Bogeys. Damit liegt er auf dem North Course im Silverado Country Club vorläufig nur auf dem geteilten 104. Rang.