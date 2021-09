Handball-Derby: Zwei neue Bomber aus dem Osten

Alles begann am 19. September 1998 in der zum Bersten vollen Sporthalle Mittelweiherburg in Hard. Die Roten Teufel besiegten damals im ersten Ländle-Derby in der gerade neugegründeten Handball Liga Austria Bregenz mit 26:23 (9:3). 8400 Tagen später stehen sich die Erzrivalen heute (18.30/Laola) im 97. Revierduell gegenüber. Und die Handballarena Rieden-Vorkloster wird wohl auch diesmal bis auf den allerletzten Platz gefüllt sein.