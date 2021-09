Schriftstücke von Familie gingen bei ÖGK verloren

Die Schecks von Frau M. wurden in den Briefkasten einer ÖGK-Stelle eingeworfen, gingen aber verloren. „Das ist mir zweimal passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur mir so geht. Seither fotografiere ich alle ab“, wandte sich die Oberösterreicherin an uns. Auch Anträge ihres Sohnes seien so verloren gegangen oder absurderweise per Post zurückgekommen.