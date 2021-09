Schweden: Ein Experiment mit vollem Risiko

„Bin kein politischer Held“

Wie es ihm damit gehe, dass er ein Held für die Rechten, die gegen jegliche Corona-Maßnahmen demonstrieren, sei? Das sei komisch, so Tegnell, denn in Schweden werde er ganz besonders von den Rechten kritisiert. Außerdem wolle er für niemand ein Held sein, „schon gar nicht ein politischer Held“. Die hohe Impfrate in Schweden erklärt er mit 60 Jahren „harter Arbeit“, damit Menschen Vertrauen in Impfungen haben. Wie lange die Pandemie denn noch dauern werde? „Das weiß niemand“, so Anders Tegnell schulterzuckend.