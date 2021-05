Schweden hat höchste Zahl an Neuinfektionen in EU

Südlich von Österreich zeigt sich Lage ambivalent - so beträgt der Wert für Kroatien 369, während Italien 192 Fälle pro 100.000 Einwohner im 14-Tage-Vergleich aufweist. Die geringsten Zahlen haben demnach die Inselstaaten Island (18) und Malta (25) sowie Portugal (48) und Finnland (53). Das in Stockholm ansässige ECDC bezieht sich in seinen donnerstags aktualisierten Zahlen stets auf die nachgewiesenen Neuinfektionen der beiden Vorwochen, diesmal also auf den Zeitraum vom 3. bis 16. Mai.