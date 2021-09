Pflege: Prekäre Situation ist fast allen bewusst

Bis 2050 werden in Österreich 1,25 Millionen Menschen über 80 Jahre alt sein - das sind dreimal so viele wie heute. Die Zahl der Pflegebedürftigen wird bis dahin von derzeit 450.000 auf 750.000 Menschen steigen. Auch der Bedarf an Pflegekräften wird deutlich größer werden. Allein bis zum Jahr 2030 braucht es 100.000 zusätzliche Pflegekräfte.