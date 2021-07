Verständnis für Forderungen von Pflegeverbänden

Anderl: „Es geht uns eindeutig zu langsam“

Anderl teilte die Einschätzung des Sozialministers zur Geschwindigkeit der Pflegereform nicht: „Es geht uns eindeutig zu langsam“, meinte sie bei der gemeinsamen Pressekonferenz auf eine entsprechende Frage. Die Arbeiterkammer hatte den am Vortag veröffentlichten offenen Brief zur Pflegereform ebenfalls unterzeichnet. Es brauche einen „Pflegegipfel“, wiederholte Anderl die Forderung: „Es sollten alle an einen Tisch geholt werden.“ Zentral sei dabei die Frage, „wie können wir die Pflege wieder attraktiv machen?“ Mit dem offenen Brief habe man Druck machen wollen: „Wir sind ungeduldig“, so Anderl.