„Niemand hört uns zu!“: Angehörige bei Mückstein

Breite Mehrheit will Pflege zu Hause

Dabei zeigt sich in Umfragen und Studien immer wieder, dass eine breite Mehrheit der zu pflegenden Personen zu Hause betreut werden möchte. Außerdem ist die Pflege zu Hause günstiger als in sozialen Einrichtungen. In Österreich gibt es über 800.000 Menschen, die auf Pflege angewiesene Angehörige haben. Von diesen Personen stellen aber behinderte Menschen, die eine Erwachsenenvertretung benötigen oder von ihren Eltern betreut und auch gepflegt werden müssen, eine kleine Minderheit dar. Und eben diese Minderheit sieht sich nicht ausreichend nach außen hin vertreten.