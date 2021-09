Biometrische Überwachung: UN für strengere Regeln

Das UN-Menschenrechtsbüro dringt darauf, beim Verkauf und Einsatz von künstlicher Intelligenz wie der Personenerkennung den Schutz der Bürger- und Menschenrechte sicherzustellen. In einem Bericht zu künstlicher Intelligenz forderte das Genfer Büro am Mittwoch ein Moratorium für den Einsatz von Biometrie an öffentlichen Orten, weil Menschen damit anhand ihrer körperlichen Merkmale uneingeschränkt identifiziert und fernüberwacht werden können.