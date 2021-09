Schüler in Quarantäne | Fit für 55

Wenn man in ein Ministerium eingeladen wird, um eine Diskussion zum Thema „Fit for 55“ zu moderieren - dann wird man mitunter gefragt, ob es dabei um ein Programm zur Ertüchtigung von „Jung-Senioren“ ginge. Nein, da geht´s um sehr viel mehr, In der EU fand man offenbar keinen knackigeren Namen für ein Programm, das die Menschen in Europa in die Zukunft führen soll: bis 2030 mindestens 55 Prozent der Treibhausgasemission von 1990 zu verringern, als erste Etappe zum klimaneutralen Kontinent bis 2050. 2030? Ja, das ist gewissermaßen schon morgen, vielleicht übermorgen. Am Podium Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Martin Selmayr, der Leiter der EU-Vertretung in Österreich. Werden wir das schaffen? Ja, versichern beide. Weil die Wirtschaft immer stärker die Chancen dieses Weges sehe. Und die Menschen, die sich auf Verzicht einstellen müssten? Die werde man überzeugen, viele Maßnahmen auch sozial verträglich abfedern. Dann wünschen wir uns und unseren Kindern und Kindeskindern: Möge die Übung gelingen!