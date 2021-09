Pinkafeld siegt gegen Deutschkreutz

Torchancen-Plus für Pinkafeld

Mit fünf Siegen aus sechs Spielen und somit jeder Menge Selbstvertrauen startete der SC Pinkafeld in die Partie gegen den FC Deutschkreutz, der mit einem prestigeträchtigen Derbysieg und angelegten Schussstiefeln im Gepäck anreiste. Zu Beginn des Spiels hielten sich beide Teams noch bedeckt und versuchten aus einer stabilen Defensive rasch in die Begegnung zu finden. Schützenhofer nutzte dann die erste gute Möglichkeit der Partie, brachte die Heimischen nach 19 Spielminuten in Führung und Stimac hätte nur kurz darauf bereits nachlegen können. Die ersatzgeschwächten Gäste zeigten sich vom Gegentreffer jedoch wenig beeindruckt und kamen nur fünf Minuten nach der Pinkafelder-Führung durch einen Elfmeter zum direkten Ausgleich. Es entwickelte sich eine rasante Begegnung und Nagy brachte die Heimischen mit einem sehenswerten Schlenzer neuerlich in Führung (32.). Pinkafeld drückte daraufhin auf den dritten Treffer, jedoch scheiterten Gamperl (35.) und Stimac (38.) am Deutschkreutzer Schlussmann oder an der Latte und somit ging es mit einer knappen 2:1 Heimführung in die Kabine.