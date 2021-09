Neuer Campus für künftige Ärzte in Linz eröffnet

Dreieinhalb Jahre wurde an dem architektonisch ansprechenden Komplex neben dem ehemaligen AKH gebaut. Am Montagvormittag nahmen 300 Gäste am Eröffnungsfestakt teil. Es sei ein „besonderer Tag der Freude“, befand Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP), der sich – wie sein Vorgänger Josef Pühringer – in Wien vehement für die Gründung der Medizin-Fakultät eingesetzt hatte.