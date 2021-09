20 Jahre im Dienst der burgenländischen Frauen

Am 8. März 2001 wurde das Frauenbüro des Landes offiziell von Landeshauptmann a. D. Hans Niessl und Landtagspräsidentin Verena Dunst, damals Frauenlandesrätin, eröffnet. Zu Beginn gab es drei Mitarbeiter sowie ein Gesamtbudget von lediglich 59.000 Euro. Das Budget wurde in 20 Jahren laufend aufgestockt: Mit 471.000 Euro und 400.000 Euro an EU-Förderungen konnten bisher 49 Projekte umgesetzt werden.