Formel 1 und „zwei Monster, die sich hassen“

„Corriere dello Sport“: „Hamilton und Verstappen kämpfen mit allen Mitteln und versenken sich gegenseitig. Beide sind überzeugt, recht zu haben. In diesem Chaos gelingt es Ferrari, die Schäden einzudämmen, doch die Maranello-Boliden sind wesentlich weniger wettbewerbsfähiger als die Spitzenteams“.

„Gazzetta dello Sport“: „Der Kampf zwischen Verstappen und Hamilton ist brutal geworden, ein Krieg, der wie legendäre Kämpfe wie jene zwischen Senna und Prost in der Geschichte der F1 bleiben wird. Hier spielt sich ein Duell zwischen Piloten ab, die sehr unterschiedlich sind, die entgegengesetzte Charaktere und Persönlichkeiten haben. Hier geht es auch um ein Duell zwischen Generationen“.

„La Stampa“: „Das Duell zwischen Verstappen und Hamilton wird mit Muskeln statt mit Technik ausgetragen und hat zu einem doppelten Rückzug geführt. Leclerc tut sein Bestes, um mit Mercedes und McLaren Schritt zu halten, doch mehr als so geht es bei Ferrari auch in Monza nicht“.

„Il Messaggero“: „Max gegen Lewis: Der Krieg der Giganten. Hamilton ist während des ganzen Wochenendes fahl und lahm, bis er beim Duell gegen Verstappen all seinen Stolz zeigt und ihm jeden Zugang versperrt. Bis Verstappen ihm aus Verzweiflung auf den Kopf springen muss“.

„La Repubblica“: „Ohne Bremsen: Verstappen überrollt Hamilton. Das melancholische und traurige Autodrom von Monza mit wenig Zuschauern und roten Fahnen wird in Kürze zu einer brutalen Stierkampf-Arena. Hamilton und Verstappen kämpfen Kopf-an-Kopf, jeder will um jeden Preis gewinnen. In Monza bricht das aggressivste Duell in der jüngsten Geschichte der F1 aus“.