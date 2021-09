Wachgeküsst: DSV Leoben ist wieder hochmodern

Über 800 Zuschauer zuletzt in der KAIF-Arena in Leoben - der DSV ist wieder modern! Und die Landesliga-Truppe von Trainer Carsten Jancker lockt die Fans mit ansehnlichem Fußball an. Am Dienstag steht eine komplette Runde in der steirischen Landesliga an, geht‘s für den DSV bereits in Heiligenkreuz weiter.