IAEA-Chef: Dringendstes Problem mit Iran gelöst

In den lange Zeit festgefahrenen Atomstreit mit dem Iran kommt offenbar Bewegung. Die UN-Atomenergie-Agentur (IAEA) darf künftig ihre Überwachungskameras in iranischen Nuklearanlagen warten und Speichermedien austauschen, hieß es am Sonntag in einer gemeinsamen Stellungnahme der IAEA und der dortigen Atomenergiebehörde. Die Art und Weise sowie der Zeitplan sollen von beiden Seiten noch vereinbart werden. Für IAEA-Chef Rafael Grossi ist damit „das dringendste Problem“ mit dem Iran gelöst.