EU verlegt Kampf gegen Klimakrise auf die Schiene

Die vereinende Kraft der Bahn demonstriert wurde am Wochenende in Ungarn. Der Sonderzug „Connecting Europe Express“ (CEE), der vor Tagen in Lissabon losgerollt ist, fuhr in Sopron ein. Der CEE verkehrt bis 7. Oktober in 26 Ländern und passiert 33 Grenzübergänge. Endstation nach 20.000 Kilometern ist Paris. 40 Partnerorganisationen sind bei der Aktion dabei.