Experte Haller warnt vor der „Ruhe vor dem Sturm“

Insgesamt 43 Menschen nahmen sich im Vorjahr in Vorarlberg das Leben. Das war gegenüber 2019 ein Rückgang um drei Personen, womit die Suizidrate weiter auf vergleichsweise niedrigem Niveau bleibt. Umgerechnet auf 100.000 Personen, liegt die Zahl bei 11,7. Statistisch haben sich Pandemie und Lockdowns nicht auf die Freitod-Rate ausgewirkt. Zurückgeführt wird dies auf unterstützende Maßnahmen während der Krise sowie kurzfristigen Solidarisierungseffekten in der Bevölkerung. „Flitterwochen-Effekt“ wird dies in der Fachsprache genannt.