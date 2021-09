Biker stürzt nach Unfall kopfunter in Lieser

„Zum Glück waren der nachkommende Motorradlenker und der Traktorfahrer schnell zur Stelle und sind zum Verunglückten sofort abgestiegen. Der Mann hätte sonst ertrinken können“, betont ein Polizist. Der Wiener war mit seinem Motorrad als erster einer Vierergruppe in Richtung Trebesing unterwegs, als er in einer scharfen Rechtskurve von der Fahrbahn abkam, gegen die Leitscheine stieß und in weiterer Folge in die Lieser geschleudert wurde. „Der Traktorfahrer hatte geistesgegenwärtig reagiert und sich mit einem Spanngurt zum Verletzten abgeseilt“, berichtet ein Feuerwehrmann. Die beiden Retter hoben den Biker aus dem Wasser und nahmen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte die Erstversorgung auf den trockenen Felsen vor.