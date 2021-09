Der erste Trailer zu „God of War: Ragnarok“ ist da

Das Warten hat ein Ende: Sony hat einen ersten Trailer zu seinem bereits mit Spannung erwarteten „God of War: Ragnarok“ veröffentlicht. In der Fortsetzung zum 2018 erschienen „God of War“ müssen Held Kratos und Sohnemann Atreus nicht weniger als den Untergang der Welt verhindern. Sony verspricht „atemberaubende, mythische Landschaften“ und „furchterregende Feinde in Form von nordischen Göttern und Monstern“. Erscheinen soll der Titel 2022, ein konkretes Datum gibt es bislang nicht.