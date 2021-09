Abtreibungsgesetz: US-Regierung verklagt Texas

Der Justizminister verwies in einer Stellungnahme am Donnerstag auf ein Grundsatzurteil des Obersten Gerichtshofs aus dem Jahr 1973, das Abtreibungen legalisiert. Abtreibungsgegner hoffen, dass der Supreme Court das Urteil im Fall „Roe vs. Wade“ kippen könnte. Das Höchstgericht hatte vergangene Woche einen Eilantrag gegen das Gesetz abgelehnt. Der Supreme Court führte dabei aber keine inhaltlichen, sondern prozedurale Gründe an.