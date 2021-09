Weißhaidinger „fällt kein Zacken aus der Krone“

„Aber mit dem sechsten Platz fällt mir kein Zacken aus der Krone. Mit dieser Niederlage kann ich gut leben. Die Teilnahme am Finale war für mich noch ein Zuckerl am Ende der Saison. Die Olympia-Medaille strahlt so hell“, meinte Lukas Weißhaidinger, der Zürich in „allerbester Erinnerung“ behält. „Es war so richtig gut, wieder in einer vollen Bude zu werfen. Die Atmosphäre war großartig.“