Verwirrung total | Doppelter Wahlhelfer

Da dürfte die Regierung eine echte Meisterleitung abgeliefert haben: Denn über die neuen Corona-Regeln, die am Mittwoch verkündet wurden, herrschte am Tag danach vor allem eines: Großes Kopfschütteln, Verwirrung total. Beim Handel sowieso, bei der Exekutive, aber vor allem auch bei den Menschen im Land, die wir gleich einmal via krone.at fragten, ob sie sich bei den Corona-Regeln noch auskennen. Da haben wir in der Redaktionskonferenz getippt: Vermutlich würden da 90 Prozent „Nein“ sagen. Falsch getippt! Es waren letztlich „nur“ 80 Prozent. Da fragen wir uns nun: Wer steckt hinter jenem Fünftel, das sich auskennt? Freiwillige bitte vor… Nur so viel ist klar: Es bleibt unklar, wer die neuen Regeln, etwa die ab einer bestimmten Belegungszahl in den Intensivstationen geltende Maskenpflicht für Ungeimpfte im Handel, kontrollieren soll. Der Handel will es nicht übernehmen, die Polizei auch nicht. „Wir haben genug zu tun, für Supermarktspaziergänge ist da keine Zeit“, sagt stellvertretend für viele Polizisten ein Uniformierter zur „Krone“. Aber noch besteht ein Rest-Quäntchen Hoffnung für mehr Klarheit. An der endgültigen Verordnung wird schließlich noch gearbeitet. Aber nach allem, was wir in den vergangenen Monaten diesbezüglich erlebt haben, darf kaum davon ausgegangen werden, dass wenigstens diesmal der große Wurf gelingt.