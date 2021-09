Masken für Ungeimpfte | Merkelmäßig unaufgeregt

Wochenlang würgte die Regierung herum, bis sie sich zu den neuen Corona-Regeln durchringen konnte. Viele Monate lang würgt sie schon bei den neuen Regeln zu den Parteifinanzen herum. Die im Regierungsprogramm angekündigte Ausweitung der Prüfrechte des Rechnungshofes lässt weiter auf sich warten. Deshalb ging Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker nun in der ZiB2 in die Offensive - und kündigte an, dass der Rechnungshof einen eigenen Gesetzesvorschlag ausarbeiten und in vier Wochen vorlegen werde. Das findet auch „Krone“-Politik-Insider Claus Pándi höchst bemerkenswert. Er bezeichnet in der heutigen „Kronen Zeitung“ den Auftritt der Rechnungshofpräsidentin im TV als „einen der seltenen Lichtblicke in diesem Spätsommer des politischen Missvergnügens“. Und er lobt Kraker für ihre gelebte Unabhängigkeit, dabei sei sie „merkelmäßig unaufgeregt“. Pandi wörtlich: „Mit ihrer dezenten und seriösen Art steht die Juristin in scharfem Kontrast zu aktuellen Vorgängen in der Politik.“ Es tut unserem Land gut, so eine Präsidentin zu haben.