Für neue Zweitwohnsitze wird es jetzt eng

Die Partei will mit dem Antrag ein Verbot von neuen Zweitwohnsitzgebieten in Beschränkungsgemeinden einführen. Zur Erklärung: Mehr als 90 der 119 Salzburger Gemeinden sind aktuell Orte mit so einer Beschränkung. Das heißt, neu ausgewiesene Zweitwohnsitzgebiete können dort nur nach Prüfung das Landes entstehen.