Wolfsberger FP: „Kein Kinderarzt hat Dienst!“

„Besorgte Eltern haben sich an uns gewandt. Jeder kann sich ausmalen, was es bedeutet, mit einem fiebernden Kleinkind nach Klagenfurt zu fahren“, kritisieren Landtagsabgeordneter Harald Trettenbrein und Stadträtin Isabella Theuermann. Für die Wolfsberger Freiheitlichen würden die Verantwortlichen von Land und Stadt diese Unterversorgung seit Jahren tatenlos hinnehmen. „Am Wochenende hat bei uns kein Kinderarzt Dienst. Dieser Missstand muss so rasch als möglich beseitigt werden.“